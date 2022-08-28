Казахстан на рік припинив експорт зброї

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Комісія з питань оборонної промисловості Казахстану вирішила припинити експорт військової продукції на рік.

Про це йдеться на сайті прем’єр-міністра Казахстану.

Засідання Комісії з питань оборонної промисловості провів премʼєр Казахстану Аліхан Смаїлов. Її учасники розглянули та підтримали пропозицію Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку припинити експорт озброєння, військової техніки та продукції військового призначення до кінця серпня 2023 року.