Ціни на газ в Європі сягнули $3 500 за тисячу кубометрів

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Вартість газу на біржах в Європі уже перетнула позначку в $3 500 за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє «Економічна правда».

Вартість контрактів на поставки газу з виконанням у вересні на хабі TTF в Нідерландах піднялася під час торгів до €341 за 1 МВт-год (приблизно $3 540 за тисячу кубометрів). Ціни зросли на тлі заяви «Газпрому» про повну зупинку поставок «Північним потоком» з 31 серпня по 2 вересня для техобслуговування.