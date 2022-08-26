РосЗМІ: у кремлі визначили попередню дату «референдумів» — 14 вересня. Але проведуть його поки що лише на окупованому Донбасі

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Mikhail Tereshchenko \ TASS via Getty Images

У кремлі визначилися з попередньою датою для проведення «референдумів» про приєднання до росії на окупованих територіях України. Наразі такою називають 14 вересня.

Про це з посиланням на власні джерела пише видання «Верстка».

Водночас на цю дату там поки планують проведення псевдоголосувань на території лише двох український областей — Луганської та Донецької. До того ж росіяни контролюють лише близько 60% Донецької області.

За даними джерел, у кремлі хочуть провернути цей процес «якомога швидше», оскільки ситуація як на фронті, так і в ідеологічному плані застопорилася. Там визнають, що війна йде не за планом, очікувалося, що принаймні Донецька та Луганська область вже кілька місяців як будуть окуповані.

У кремлі хочуть провести «референдуми», оскільки люди там починають більше звертати увагу на санкції та зростання цін, а інтерес до війни падає. За даними внутрішніх опитувань російської влади, війну підтримують близько 50—60% росіян, але останнім часом ця цифра має тенденції до зниження.

Очікувані результати таких «референдумів» теж досить розпливчасті. В ідеалі в росії прагнуть досягнути показника «80 на 80» — 80% за приєднання до рф і 80% явки.

«Наш співрозмовник припустив, що і ці цілі можуть змінюватися, а результати — «виправлятися» за допомогою підтасувань, якщо цього захоче перша особа. Надзавдання референдумів — продемонструвати абсолютну впевненість населення територій у тому, що вони хочуть приєднатися до росії», — пише видання.

Існує ще одна проблема — не найкраща підготовка до проведення таких «референдумів». Усе через те, що жителі на окупованому Донбасі постійно стикаються з базовими проблемами — з їжею, електропостачанням, безпекою та теплом. Джерела видання оцінюють готовність до псевдоголосування на Луганщині на 60%, а на Донеччині — на 40%. Однак всі «виборчі структури» тримають у бойовій готовності, щоб у разі отримання команди провести «референдуми» максимально швидко.

Що стосується інших окупованих областей, то там наразі варіант проведення «референдумів» не розглядається. Можливо, у кремлі захочуть провести їх пізніше. Тут все залежатиме від ситуації на фронті.

У росії прагнуть, щоб ці «референдуми» ознаменували початок президентської передвиборчої кампанії путіна. Вибори в росії заплановані на березень 2024 року. Водночас підтримка росіянами влади знижується, а воєнних успіхів на фронті немає — тому, за допомогою «референдумів», там хочуть досягти так званого «кримського ефекту» і різко підняти свої рейтинги.