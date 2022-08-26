Італія надасть Україні €2 мільйони на розмінування
- Автор:
- Анна Холоднова
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Facebook / ДСНС
Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо оголосив про виділення Україні €2 мільйонів на розмінування деокупованих територіях.
Про це повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.
Про це Ді Майо заявив під час зустрічі з головою МВС Денисом Монастирським.
«Це братерство між містами, яке народилося або до війни, або під час неї. І ми хочемо використати цей канал для того, щоб працювати в напрямку відновлення України. Починаючи відсьогодні Італія як на найвищому державному рівні, так і на місцевих рівнях зможе приєднатися до проєктів відновлення України. У межах цього проєкту ми вирішили надати €2 мільйони для потреб гуманітарного розмінування», — сказав голова МЗС Італії.
Він також додав, що частину обладнання Італія зможе передати українським рятувальникам найближчим часом.
- Україна на сьогодні одна з найзамінованіших країн у світі. Майже третина територій держави (близько 200 тис. кв. км) потребують розмінування. Роботи допоможуть пришвидшити розмінування та збережуть життя піротехніків.
- У червні пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що за приблизними підрахунками саперів, для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років.
- Тим часом Державна служба з надзвичайних ситуацій створила мобільний застосунок для мінної безпеки. Він допомагатиме виявляти вибухонебезпечні предмети та повідомляти про них.