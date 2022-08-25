МАГАТЕ: Запорізька АЕС відновила зʼєднання з мережею, але всі шість блоків залишаються відключеними

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Запорізька атомна електростанція відновила зʼєднання з четвертою лінією звʼязку з енергосистемою України (ПЛ-750 кВ ЗАЕС — «Дніпровська»), проте всі шість енергоблоків досі відключені.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергетики.

Про поточний стан на станції МАГАТЕ отримала інформацію від української сторони. Вказано, що ЗАЕС принаймні двічі втрачала зʼєднання з ЛЕП протягом дня, але наразі воно знову працює.

АЕС залишається підключеною до лінії 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції — Запорізької ТЕС, яка за потреби може забезпечити резервну електроенергію.

МАГАТЕ також отримала інформацію про спрацювання системи протиаварійного захисту, коли відбувся обрив ЛЕП 750 кВ. Тоді два діючі блоки ЗАЕС були відключені від електромережі. Наразі всі системи безпеки в робочому стані, але після відновлення лінії електропередач усі шість блоків відключені від мережі.