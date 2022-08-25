У ВООЗ заявили про різке падіння захворюваності на мавпячу віспу

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World Health Organization (WHO)

У Всесвітній організації охорони здоровʼя повідомили про різке падіння захворюваності на мавпячу віспу. За минулий тиждень кількість нових хворих зменшилася на 21%.

Про це пише TIME.

Останній місяць захворюваність лише зростала, однак тепер різко впала. Це може свідчити, що спалах у Європі йде до завершення.

У ВООЗ розповіли, що протягом тижня зафіксували 5 907 нових випадків зараження, також перші випадки зареєстрували в Ірані та Індонезії. Загалом з кінця квітня виявили понад 45 тисяч хворих у 98 країнах світу.

В організації повідомили, що на Європу за останній тиждень припало 35% нових випадків, тоді як на Північну та Південну Америку — близько 60%.