У ВООЗ заявили про різке падіння захворюваності на мавпячу віспу
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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World Health Organization (WHO)
У Всесвітній організації охорони здоровʼя повідомили про різке падіння захворюваності на мавпячу віспу. За минулий тиждень кількість нових хворих зменшилася на 21%.
Про це пише TIME.
Останній місяць захворюваність лише зростала, однак тепер різко впала. Це може свідчити, що спалах у Європі йде до завершення.
У ВООЗ розповіли, що протягом тижня зафіксували 5 907 нових випадків зараження, також перші випадки зареєстрували в Ірані та Індонезії. Загалом з кінця квітня виявили понад 45 тисяч хворих у 98 країнах світу.
В організації повідомили, що на Європу за останній тиждень припало 35% нових випадків, тоді як на Північну та Південну Америку — близько 60%.
- Мавпяча віспа — рідкісна інфекція, яка здебільшого поширюється дикими тваринами в Західній та Центральній Африці. Заразитися можна при контакті з інфікованою твариною, але вчені не впевнені, що саме з мавпою — на їхню думку, переносять віспу до людей гризуни. Людина може підхопити мавпячу віспу, якщо її вкусить заражена тварина або після контакту з рідиною тварини: кровʼю, фекаліями, слиною тощо. Також можна заразитися, якщо зʼїсти недостатньо прожарене мʼясо. Водночас між людьми хвороба поширюється дуже рідко і переноситься легко. Цей вид віспи характеризується лихоманкою та висипами. Спеціальної вакцини проти мавпячої віспи немає, але вчені впевнені, що вакцина проти звичайної віспи теж ефективна. До того ж її можна вколоти й після контакту з інфікованою людиною — це значно полегшить перебіг хвороби.
- Мавпячу віспу вже виявили в деяких сусідніх з Україною країнах — у Польщі, Румунії та Молдові. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що ризики цієї хвороби для України доволі низькі. Водночас голова Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Гебреєсус оголосив спалах мавпячої віспи «надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоровʼя».
- Також голова ВООЗ порадив членам гей-спільноти зменшити кількість сексуальних партнерів, щоб запобігти розповсюдженню мавпячої віспи. Водночас він зробив застереження щодо захисту прав людей.