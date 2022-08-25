Телескоп «Джеймс Вебб» зняв наймасштабніше зображення — космічну мозаїку із 690 окремих кадрів

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CEERS

Команда науковців опублікувала масштабну мозаїку зображень, яку зняв космічний телескоп NASA «Джеймс Вебб».

Про це повідомляє Space.com.

Це зображення зʼявилося у результаті спільного дослідження Cosmic Evolution Early Release Science Survey (CEERS). На знімку — мозаїка із 690 окремих кадрів, зроблених камерою ближнього інфрачервоного діапазону NIRCam.

Зображення показує далекі галактики, світло яких змінилося від видимого до інфрачервоного під час подорожі у часі та просторі.

Дослідники виявили на знімку обʼєкт, який назвали галактикою Мейзі на честь доньки керівника проєкту Стівена Фінкельштейна. Мейзі може бути однією з найдавніших галактик, які коли-небудь спостерігали люди. Орієнтовно, вона зʼявилася менш ніж через 400 мільйонів років після Великого вибуху.

Серед інших космічних див, які помітили науковці з команди CEERS — дуга менших галактик, розташованих поблизу яскравої галактики, взаємодіючі спіральні галактики, наднова та група червоних галактик.

Знімки можна переглянути на сторінках проєкту CEERS у середній і високій роздільній здатності. У компанії рекомендують робити це на компʼютері чи ноутбуці, а не на телефоні, оскільки файл доволі великий (262 МБ).

Науковці виділили шість найцікавіших знахідок на цьому знімку:

Спіральна галактика зі зміщенням до червоного z = 0,16. Роздільна здатність зображення показує велику кількість блакитних згустків і зоряних скупчень. Випадкове вирівнювання яскравої галактики із зсувом до червоного z = 1,05 із кількома меншими галактиками, які утворюють дугу в небі. Взаємодіюча система галактик при z = 1,4, яку команда CEERS назвала «Космічний Кракен». Дві взаємодіючі спіральні галактики при z = 0,7. Стрілка вказує на наднову, виявлену за допомогою знімків. Інша спіральна галактика, також з z = 0,7, знову підкреслює здатність телескопа розрізняти дрібні особливості навіть у помірно віддалених галактиках. Випадкове вирівнювання галактики az = 0,63 із хвостом і групування червоних галактик при z = 1,85.