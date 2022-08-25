«Насмішка над правосуддям». Американське посольство вийшло із заявою щодо псевдотрибуналу над захисниками Маріуполя
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images
Посольство США в Україні назвало «насмішкою над правосуддям» псевдотрибунал, який росіяни збираються провести щодо захисників Маріуполя.
Заяву опублікували 25 серпня.
«Плануючи так звані «трибунали» в підконтрольному росії Маріуполі проти українських захисників, кремль намагається відвести від себе відповідальність за загарбницьку війну путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські війська вчинили в Україні. Заплановані показові процеси є нелегітимними та насмішкою над правосуддям. Усі військовослужбовці Збройних сил України, включно з вітчизняними та іноземними добровольцями, включеними до складу збройних сил, мають право на статус військовополоненого відповідно до Женевських конвенцій»,- — заявило американське посольство.
- 2 серпня верховний суд росії визнав полк «Азов» терористичною організацією. Діяльність «Азова» заборонена на території росії. Засідання проходило в закритому режимі.
- В окупованому Маріуполі після цього росіяни почали готувати показовий «суд» над полоненими українськими військовими. Він планувався на 24 серпня. Ватажок «днр» і кремлівські ЗМІ про початок судилища поки не повідомляють. Вони взагалі мовчать з цього приводу.
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