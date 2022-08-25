«Насмішка над правосуддям». Американське посольство вийшло із заявою щодо псевдотрибуналу над захисниками Маріуполя

Новини

Getty Images

Посольство США в Україні назвало «насмішкою над правосуддям» псевдотрибунал, який росіяни збираються провести щодо захисників Маріуполя.

Заяву опублікували 25 серпня.

«Плануючи так звані «трибунали» в підконтрольному росії Маріуполі проти українських захисників, кремль намагається відвести від себе відповідальність за загарбницьку війну путіна та відвернути увагу від переконливих доказів звірств, які російські війська вчинили в Україні. Заплановані показові процеси є нелегітимними та насмішкою над правосуддям. Усі військовослужбовці Збройних сил України, включно з вітчизняними та іноземними добровольцями, включеними до складу збройних сил, мають право на статус військовополоненого відповідно до Женевських конвенцій»,- — заявило американське посольство.