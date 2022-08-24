Twitter втрачає співробітників на тлі судової тяганини з Ілоном Маском і звинувачень ексголови служби безпеки

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Twitter почав втрачати більше співробітників, ніж зазвичай. Ріст звільнень відбувся на тлі судової тяганини з Ілоном Маском і заяв ексголови служби безпеки Пейтера Затко, який напередодні звинуватив компанію у приховуванні даних про ботів і бездіяльності в питанні безпеки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на аудіозапис з корпоративних зборів співробітників.

До того, як Маск запропонував купити компанію за $44 мільярди доларів, плинність кадрів у Twitter коливалася від 14 до 16%, що відповідає показникам конкурентів. Коли ж компанія і Маск звернулися до суду, показник звільнень зріс до 18,3%.

Самі співробітники пояснюють звільнення хаосом, повʼязаним із поглинанням компанії Маском.

Збори зі співробітниками відбулися на наступний день після заяв Затко. Головний виконавчий директор Twitter Параг Агравал запевнив співробітників, що звинувачення «фундаментально хибні». Головний юридичний консультант Twitter теж запевнив, що компанія не вводила в оману раду директорів, надаючи їм дані.

Сьогодні, 24 серпня, у штаті Делавер відбулися перші слухання у суді, на яких були присутні представники Twitter і Маска. Суд вирішує, чи надавати фахівцям Маска запитувані документи щодо спам-акаунтів у соцмережі. На слуханнях представники Маска згадали заяви Затко про те, що керівництво Twitter «не хоче оцінювати кількість ботів».