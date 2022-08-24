Росія до кінця тижня може оголосити «референдуми» на окупованих територіях України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Координатор з комунікацій в Раді національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що росія до кінця цього тижня має намір оголосити про проведення «референдумів» на окупованих територіях України.
Про заяву Кірбі повідомляють AFP і CNN.
За словами Кірбі, російське керівництво дало відповідну вказівку окупаційним адміністраціям та їхнім керівникам. Псевдореферендуми планують оголосити в захоплених частинах Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.
США розуміють, що рф підробить необхідні собі результати та заявлятиме про нібито вибір українського народу приєднатися до росії. США не визнаватимуть результати цих «референдумів».
- У липні ЗМІ повідомляли, що в росії поспішають провести «референдуми» про приєднання окупованих територій України до 15 вересня, щоб потім путін зміг приєднати їх до росії.
- «Медуза» писала, що через провали російських військ і неспроможність захопити всю Донеччину «референдуми» готові перенести на зиму.