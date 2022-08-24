Папа Римський назвав доньку ідеолога «руского міра» Дугіна «безневинною жертвою війни». Посол України у Ватикані відреагував

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Alessandra Benedetti - Corbis / Contributor / Getty Images

Папа Римський Франциск назвав «безневинною жертвою війни» загиблу Дарʼю Дугіну, доньку ідеолога «руского міра» Олександра Дугіна. Посол України у Ватикані розкритикував цю заяву.

Про це посол України Андрій Юраш написав у Twitter.

«Сьогоднішній виступ Папи розчарував і змусив замислитися багато про що: не можна говорити в одних категоріях про агресора і жертву, ґвалтівника і зґвалтованого; як можна назвати одного з ідеологів російського імперіалізму безневинною жертвою? Вона була вбита росіянами як сакральна жертва і тепер перебуває на щиті війни», — зазначив посол України у Ватикані.