Президент США Джо Байден оголосив про нову допомогу Україні — майже $3 мільярди у вигляді зброї та спорядження

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Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні — $2,98 мільярда. Це дозволить Україні придбати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, протиракетні безпілотні повітряні системи та радари, щоб вона могла продовжувати захищати себе у довгостроковій перспективі.

Відповідну заяву Білий дім оприлюднив 24 серпня.

«Я знаю, що цей День Незалежності гірко-солодкий для багатьох українців, оскільки тисячі людей вбито чи поранено, мільйони змушені залишити свої будинки, і багато інших стали жертвами звірств та нападів з боку росії. Але шість місяців нещадних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік своєї незалежності. Сьогодні і щодня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка рухає самодержавством, не може зрівнятися з полумʼям свободи, яке висвітлює душі вільних людей», — привітав українців Джо Байден.