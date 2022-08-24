Премʼєр-міністр Фінляндії знову втрапила у скандал — їй довелося вибачатися за оголені фото фінських знаменитостей у її резиденції

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Flickr / Demarit

Премʼєр-міністр Фінляндії Санна Марін вибачилася за фотографії топлес кількох фінських знаменитостей у її резиденції. Вона назвала їх «непідходящими».

Про це пише BBC.

Фотографія була зроблена у липні і останнім часом поширилася у соцмережах. На ній двоє жінок цілуються та прикривають оголені груди: одна руками, а інша — написом «Фінляндія».

Марін повідомила, що фото було зроблене на вечірці в її резиденції в Гельсінкі після фестивалю Ruisrock. За даними ЗМІ, сама фотографія була зроблена в туалеті на першому поверсі, яким користувалися всі гості.

«Ми були в сауні, плавали та проводили час разом. Такої фотографії не варто було робити, але в іншому нічого надзвичайного на зустрічі не сталося», — додала Марін.