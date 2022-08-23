Колишній голова служби безпеки Twitter звинуватив компанію у приховуванні ботів і проблемах із захистом

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Колишній голова служби безпеки Twitter Пейтер Затко, якого звільнили на початку 2022 року, звинуватив компанію у приховуванні даних про ботів і бездіяльності в питанні безпеки.

Про це йдеться у спільному матеріалі CNN і The Washington Post.

Затко подав скарги на соцмережу до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) та Федеральної торгової комісії (FTC), вказавши в них, що компанією керує недолуге керівництво, а в робочій атмосфері панують чвари та хаос.

Затко стверджує, що Twitter має значні проблеми із захистом, про що він неодноразово повідомляв керівництву і колегам. Понад половину серверів компанії, за його словами, працюють під управлінням застарілого та небезпечного програмного забезпечення, що не дозволяє забезпечити достатній захист від спаму і хакерів.

Також Затко каже, що компанії немає ресурсів для визначення точної кількості ботів і щоTwitter приділяє більше уваги приросту аудиторії, а не боротьбі зі спамом.

Затко акцентує увагу й на тому, що приріст аудиторії впливає на бонуси топменеджерів, які можуть сягати $10 мільйонів.

У скарзі стверджується, що головний виконавчий директор Twitter Параг Агравал «збрехав», коли написав у травні, що компанія «сильно зацікавлена ​​у виявленні та видаленні якомога більшої кількості спаму».

Затко каже, що його скарги — це продовження його роботи над проблемами з ПЗ у Twitter.

Затко звільнили з Twitter у січні 2022 року. У компанії пояснили, що причиною стали «неефективне керівництво та низька продуктивність». На роботу Затко прийняв колишній генеральний директор Джек Дорсі наприкінці 2020 року — після великого зламу систем Twitter. У січні цього року Агравал звільнив Затко.

Аграв назвав скарги «брехнєю».

Видання вважають, що звинувачення, ймовірно, повʼязані з напруженими відносинами між колишнім головою безпеки й Агравалом. Останній нібито тиснув на Затко, щоб той надавав раді директорів неповні звіти про проблеми з безпекою.