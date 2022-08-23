AP: США завтра оголосять про виділення Україні $3 мільярдів військової допомоги

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Facebook / U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Сполучені Штати в День Незалежності України оголосять про виділення їй військової допомоги на $3 мільярди.

Про це повідомляє Associated Press.

Як пише агентство з посиланням на американських можновладців, оголошення хочуть також приурочити до півріччя з дня повномасштабного вторгнення росії. Гроші підуть на виготовлення безпілотників, зброї та іншого обладнання, яке може бути поставлене за рік-два.

На відміну від більшості попередніх пакетів, нове фінансування спрямоване переважно на те, щоб забезпечити Україну зброєю у середній та довгостроковій перспективі. Попередні поставки були зосереджені на більш нагальних потребах України у зброї та боєприпасах.