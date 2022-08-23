Україна очікує отримати до кінця року до $16 мільярдів допомоги

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Giorgio Trovato / Unsplash

Україна до кінця року очікує отримати до $16 мільярдів додаткової допомоги від міжнародних партнерів.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що після вторгнення росії в лютому Україна залишається фінансово стабільною завдяки підтримці кредиторів. Але понад 40% витрат уряду цього року — майже $11,5 мільярда — спрямовані на військові потреби. Це включає $7,7 мільярда на зарплату військовим і ще $3,65 мільярда на придбання озброєння.

Шмигаль також повідомив, що з моменту вторгнення України змогла залучити понад $14 мільярдів зовнішнього фінансування.