Розвідка: Окупанти обстрілюють Запорізьку ТЕС, щоб здійняти хмари радіоактивного пилу

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Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що російські війська прицільно і навмисно обстрілюють золовідвали Запорізької теплоелектростанції, щоб здійняти хмари радіоактивного пилу.

Переважно окупанти ведуть вогонь по золовідвалах найбільшої ТЕС України, яка розташована поряд із ЗАЕС, з мінометів. За даними ГУР, це новий метод створення потрібної «картинки» на Запорізькій атомній станції для маніпуляції думкою громадськості та впливу на світове співтовариство.

Золовідвали — це місце складування золи, яка утворюється у процесі роботи теплових електростанцій. Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин і рівень радіації, який щонайменше у 2,5 раза перевищує природний фон. При висиханні золи утворюється пил, що може переміщуватися на значні відстані. Після обстрілів утворюються хмари пилу, які розносяться вітром по околицях окупованого Енергодару.

Моніторинг радіаційного фону вже фіксує підвищення рівня радіації. Окупанти намагаються представити ці дані як результати «обстрілів з боку ЗСУ».