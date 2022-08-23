Кабмін просить РНБО ввести санкції проти нардепа-колаборанта ковальова

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Олексій Ковальов/Facebook

Уряд України просить Раду нацбезпеки та оборони запровадити санкції проти нардепа-колаборанта олексія ковальова. Він після початку вторгнення виїхав на окуповану територію Херсонщини та навіть отримав посаду у місцевому «уряді».

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну № 732-р.

Там зазначають, що санкції проти ковальова варто ввести на пʼять років. Причина — будучи народним депутатом він «інформаційно сприяє вчиненню дій та ухваленню рішень, що заподіюють істотну шкоду національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України».

Уряд хоче, щоб РНБО заблокувала його активи на підконтрольній Україні території.