Кабмін просить РНБО ввести санкції проти нардепа-колаборанта ковальова
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Олексій Ковальов/Facebook
Уряд України просить Раду нацбезпеки та оборони запровадити санкції проти нардепа-колаборанта олексія ковальова. Він після початку вторгнення виїхав на окуповану територію Херсонщини та навіть отримав посаду у місцевому «уряді».
Про це йдеться у розпорядженні Кабміну № 732-р.
Там зазначають, що санкції проти ковальова варто ввести на пʼять років. Причина — будучи народним депутатом він «інформаційно сприяє вчиненню дій та ухваленню рішень, що заподіюють істотну шкоду національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України».
Уряд хоче, щоб РНБО заблокувала його активи на підконтрольній Україні території.
- Сам ковальов у 2019 році обрався на одному з округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» та був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Після початку широкомасштабної війни ковальов поїхав в окуповану Херсонську область. 8 червня проти нього порушили справу за колабораціонізм. Державне бюро розслідувань заявило, що підконтрольні ковальову підприємства постачають харчі до тимчасово окупованого Криму та продають їх на території рф. Партія «Слуга народу» виключила його зі своєї фракції і звернулася до Верховної Ради, щоб позбавити ковальова мандата, а також закликала Генпрокуратуру та СБУ якнайшвидше передати справу ковальова до суду та конфіскувати його майно й активи.
- 22 червня на окупованій частині Херсонщини, у місті Гола Пристань стався замах на ковальова — підірвали його авто. Керівник української військової розвідки Кирило Буданов підтвердив, що стосовно ковальова була здійснена «певна дія». Пізніше той зʼявився на відео і заявив про «диверсію українських спецслужб».
- 4 липня ковальов в окупаційному уряді Херсонської області отримав посаду «заступника голови з питань сільського господарства». 6 липня йому повідомили про підозру в державній зраді. Згодом суд обрав йому запобіжний захід. Наразі ковальов у розшуку. За рішенням суду арештували його майно — частки у статутних капіталах трьох юридичних осіб, банківські рахунки та майно компанії «Інтеррадіо» — українського інформаційно-розважального «4 каналу».