Телескоп «Джеймс Вебб» зробив деталізовані фото Юпітеру. На ньому можна побачити північне сяйво
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Космічний телескоп «Джеймс Вебб» зробив деталізовані фото Юпітеру, на якому можна побачити північне сяйво на полюсах, гігантські шторми та вітри.
Знімки були опубліковані на сайті NASA.
Дві фотографії отримані завдяки камері ближнього інфрачервоного діапазону NIRCam, яка має три інфрачервоні фільтри. Саме вони відповідають за кольоровість і деталізацію фото.
На першому фото можна роздивитися Юпітер у всій красі. Особливу увагу вчерні звертають на велику світлу пляму — це гігантський шторм, який здатен поглинути всю Землю. На другому фото, окрім Юпітера, видно його супутники Амальтея та Адрастея, а також хмарні кільця.
- У серпні NASA показало галактику Колесо Воза та дві менші галактики-компаньйонки, які сфотографував «Джеймс Вебб».
- Раніше в США показали перше інфрачервоне зображення з телескопа «Джеймс Вебб». У презентації брав участь президент США Джо Байден.