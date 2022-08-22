Майно «4 каналу» передали «Держкіно». Раніше він належав депутату-колаборанту олексію ковальову
- Автор:
- Анна Холоднова
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Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало майно «4 каналу» у розпорядження Державного агенства України з питань кіно. Раніше цей канал належав депутату-зраднику олексію ковальову.
Про це йдеться у релізі, опублікованому на сайті Держкіно.
Таким чином АРМА де-юре завершило процедуру конфіскації активу та передачі його на потреби держави. Відтепер інформаційний ресурс та майно вартістю у понад 18,5 млн грн належить Україні.
- 22 червня на окупованій частині Херсонщини, у місті Гола Пристань стався замах на ковальова — підірвали його авто. Керівник української військової розвідки Кирило Буданов підтвердив, що стосовно ковальова була здійснена «певна дія». Пізніше той зʼявився на відео і заявив про «диверсію українських спецслужб».
- 4 липня ковальов в окупаційному уряді Херсонської області отримав посаду «заступника голови з питань сільського господарства».
- 6 липня йому повідомили про підозру в державній зраді. Згодом суд обрав йому запобіжний захід. Наразі ковальов у розшуку. За рішенням суду арештували його майно — частки у статутних капіталах трьох юридичних осіб, банківські рахунки та майно компанії «Інтеррадіо» — українського інформаційно-розважального «4 каналу».
- 18 серпня управління «4 каналом» передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).