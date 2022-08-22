Майно «4 каналу» передали «Держкіно». Раніше він належав депутату-колаборанту олексію ковальову

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Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало майно «4 каналу» у розпорядження Державного агенства України з питань кіно. Раніше цей канал належав депутату-зраднику олексію ковальову.

Про це йдеться у релізі, опублікованому на сайті Держкіно.

Таким чином АРМА де-юре завершило процедуру конфіскації активу та передачі його на потреби держави. Відтепер інформаційний ресурс та майно вартістю у понад 18,5 млн грн належить Україні.