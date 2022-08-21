ЗМІ: Японія може розмістити тисячу ракет великої дальності для протидії Китаю
- Автор:
- Анна Холоднова
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Unsplash
Японія розглядає можливість розміщення 1 000 крилатих ракет великої дальності, щоб посилити свій потенціал для ймовірної протидії Китаю.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на газету Yomiuri.
За даними урядових джерел газети, ці ракети модифікують, щоб розширити дальність їхньої дії із 100 км до 1000 км.
Зброю, яку можна запустити з літаків та кораблів, розмістять навколо південних островів Нансей. Ці ракети здатні досягти прибережних районів Північної Кореї та Китаю.
- Після Другої світової війни конституція Японії дозволяє використовувати військову силу лише для самооборони. Однак, за останні роки країна збільшила свої військові витрати. Поки що вона утримується від розгортання ракет великої дальності, яка може вражати цілі на чужій території.
- Напруженість у регіоні посилилася цього місяця після візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню. 4 серпня Японія заявила протест Китаю через те, що декілька ракет, випущених його військовими під час навчань біля Тайваню, впали неподалік японських берегів.