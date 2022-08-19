Огляд подій 19 серпня: окупанти знову били ракетами по Харкову та Миколаєву, а ЗСУ знищили ремонтну базу росіян біля Алчевська

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Уранці російські війська знову обстріляли Харків ― щонайменше пʼять ракет по Київському, Немишлянському та Основʼянському районах міста. Один із ударів був по житловому обʼєкту, одна людина постраждала. Ще один удар був по інфраструктурному обʼєкту, там почалася пожежа. Відомо про одну загиблу жінку, вона була охоронцем в закладі освіти. По Нікополю випустили 10 снарядів зі ствольної артилерії. У місті пошкоджено до 20 багатоповерхівок, приблизно 10 магазинів, ліцей, банк і автобусна зупинка. Близько 04:00 росіяни обстріляли Миколаїв ракетами С-300. Три ворожі ракети знову влучили в Чорноморський національний університет імені Петра Могили, пошкоджені будинки навколо. Попередньо, одна людина поранена.

Пошуково-рятувальні роботи в будівлі гуртожитку в Слобідському районі Харкова закінчилися. Загальна кількість загиблих унаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по двох харківських гуртожитках увечері 17 та вранці 18 серпня, збільшилася з 19 до 21 людини.

Українські військові на півдні за минулу добу знищили 73 російських військових і три танки. Вони також двічі проводили наступ для звільнення населених пунктів. Під час боїв ЗСУ взяли в полон двох окупантів. У відповідь росіяни спробували здійснити наступ у районі сіл Станіслав та Олександрівка, але без успіху.

Українські прикордонники знищили російських диверсантів у Донецькій області. Групу окупантів помітили на річці Сіверський Донець. Росіяни зняли з себе форму та екіпіровку, щоб було зручніше форсувати річку. Однак заплив не вдався. Українські прикордонники знищили двох ворогів, а одного поранили. Решта окупантів з цієї групи втекли.

У селищі Лотикове, що біля окупованого Алчевська, знищено ремонтну базу росіян. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, загинули близько 50 російських військових. Також знищено приблизно 100 одиниць техніки.

У Маріуполі окупанти почали різати ММК їм. Ілліча на металобрухт. Сьогодні над комбінатом піднявся дим через розпил крупногабаритного металобрухту, частково разом зі шлаком. Це означає, що після розмінування росіяни почали різати завод на металобрухт. При цьому маріупольцям обіцяють відновити завод і надати в майбутньому робочі місця на ньому.

«Азовець» Дмитро Козацький з позивним «Орест», який з травня перебуває в полоні, уперше вийшов на звʼязок. Дмитро розповів, що здоровий. Сказав, що зараз перебуває в Донецьку та що йому дозволили зателефонувати. Коли він говорив, поруч був «слідчий».

У Харкові відкрили першу автобусну зупинку-укриття, виготовлену з товстого бетону. Сховище на 12 місць побудували поряд із павільйоном автобусної зупинки. Воно обладнане Wi-Fi, камерами спостереження, які показують, що відбувається на вулиці та всередині, а також контейнером зі 100 кг піску для гасіння вогню.

Супутник компанії ICEYE, який фонд Сергія Притули купив за кошти з «народного Байрактара», залишиться у власності України навіть після завершення оплаченого терміну доступу до бази даних ― аж до закінчення його роботи на орбіті. Про це виданню Ліга.net повідомили в компанії EOS Data Analytics. Її засновник Макс Поляков допомагав підготувати угоду.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що обговорить питання Запорізької АЕС із президентом росії володимиром путіним після переговорів із Володимиром Зеленським у Львові. Тим часом генсек ООН Антоніу Гутерреш відвідав Одеський порт, звідки йде експорт у межах «зернової» угоди. Переговори, які Володимир Зеленський, Реджеп Ердоган і Антоніу Гутерреш почали вчора у Львові, продовжаться в Одесі.

Кабінет міністрів дозволив представникам українського бізнесу з 1 вересня виїжджати за кордон. Для виїзду потрібно дотримуватись низки умов. Виїжджати можна буде на термін до 7 днів. Заявку на виїзд можна буде оформляти через «Дію» ― буде механізм «єВідрядження».