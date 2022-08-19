Російський «Газпром» заявив про зупинку прокачки газу до ЄС «Північним потоком»
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- Костя Андрейковець
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Getty Images / «Бабель»
Російський «Газпром» заявив про зупинку прокачки газу до Європи «Північним потоком» нібито через ремонт єдиної робочої турбіни.
Про це повідомляє «РБК».
У «Газпромі» кажуть, що ремонт триватиме три доби — до 31 серпня. Постачання газу трубопроводом на цей час буде зупинене.
«Комплекс регламентних робіт згідно з чинним контрактом на технічне обслуговування буде виконано спільно з фахівцями [німецької] компанії Siemens», — заявили в «Газпромі».
На тлі цього оголошення ціна на газ у Європі підскочила на 7% — до рівня понад $2 600 за тисячу кубометрів.
- З 16 червня «Газпром» скоротив поставки газопроводом «Північний потік» до 40% від номінальної потужності, пояснивши це тим, що Канада через санкції не повернула турбіну, необхідну для газопроводу. Канада зробила виняток із санкцій проти росії, відремонтувала турбіну і відправила її до Німеччини, проте росія її досі не забрала.
- На тлі цього російський «Газпром» скоротив постачання газу «Північним потоком» до 20% потужності труби, зупинивши роботу ще однієї турбіни. Тепер подача газу зовсім зупинена.
- «Північний потік» — це основний маршрут постачання російського газу до Європи, який залишився після початку війни рф проти України.