У Франції заявили, що путін погодився на відправку місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Він сказав це Макрону

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Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з російським президентом володимиром путіним.

Про це повідомляється на сайті президента Франції.

Макрон підкреслив стурбованість ризиками, які створює ситуація на Запорізькій АЕС для ядерної безпеки та підтримав якнайшвидше направлення на місце місії експертів МАГАТЕ за погодженням із Україною та ООН.

«Президент російської федерації повідомив президенту Франції про свою згоду на розміщення цієї місії та зазначені методи», — йдеться в заяві. Макрон та путін знову обговорять цю тему найближчими днями після погодження параметрів.

Російський Интерфакс підтвердив телефонний дзвінок, повідомивши, що «президенти наголосили на важливості якнайшвидшого спрямування на АЕС місії МАГАТЕ, яка б змогла на місці оцінити реальну обстановку. З російської сторони підтверджено готовність надати інспекторам Агентства необхідне сприяння».