В Україні дозволили представникам бізнесу виїжджати за кордон

Новини

Прес-служба Міністерства внутрішніх справ України

Кабінет міністрів дозволив представникам українського бізнесу з 1 вересня виїжджати за кордон. Про це в етері телемарафону 19 серпня повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Для виїзду потрібно дотримуватись наступних умов:

треба офіційно виплачувати зарплату;

не мати заборгованості з податків та зборів;

середня зарплата працівників має складати не менше 20 тисяч гривень;

виїжджати зможуть 10% штату, але не більше 10 людей.

Виїжджати можна буде на термін до 7 днів. Заявку на виїзд можна буде оформлювати через портал «Дія» — буде механізм «єВідрядження».

Бізнесменам дозволили виїжджати, аби вони брали участь у міжнародних заходах, підписувати контракти і повертатись в Україну — для розвитку свого бізнесу.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров уточнив, що підприємець буде вносити 200 тисяч гривень застави на власний рахунок в Ощадбанку. Ці гроші йому повернуть після того, як людина, що була у відрядженні, повернеться до України. У разі порушення умов відрядження заставу перерахують на потреби Міністерства оборони, а підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже діючі скасують.