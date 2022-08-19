Війська росії розбудовують і розширюють аеродром у білоруському Лунінці

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Війська росії розширюють військову базу та аеродром у Лунінці Брестської області білорусі, який розташований за 50 кілометрів від Рівненської області.

Про це повідомляє білоруське «Радіо Свобода» з посиланням на супутникові знімки від 7 серпня цього року.

До вторгнення військ росії з території білорусі цей аеродром був резервним і не мав стратегічного значення. У січні його відвідав лукашенко, а за кілька днів після його візиту аеродром зайняли російські війська. З цього аеродрому росіяни неодноразово обстрілювали Україну ракетами, а літаки рф виконували звідти бойові завдання.

Нові супутникові знімки свідчать про те, що росіяни активно розбудовують аеродром — вони розчищають територію від лісу, зводять нові обʼєкти, зокрема військове містечко, розширюють склади, будують казарми й ангари.

Супутниковий знімок аеродрому і бази біля Лунінця від 7 серпня 2022 року. Радыё Свабода

Джерела журналістів повідомляють, що кілька місяців тому Лунінецький райвиконком отримав розпорядження про будівництво в місті житла для сімей російських солдатів, які мешкатимуть там постійно.