Кількість жертв ракетних ударів по Харкову зросла до 21 людини
- Автор:
- Софія Телішевська
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У Харкові закінчилися пошуково-рятувальні роботи в будівлі гуртожитку у Слобідському районі. Із-під завалів дістали тіла шести людей, серед них одна дитина.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.
«Співробітники ДСНС протягом двох днів проводили пошуково-рятувальні роботи на місці події. Девʼятьох людей вдалося врятувати, з них двоє дітей», — ідеться в повідомленні.
Загальна кількість загиблих унаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по двох харківських гуртожитках увечері 17 та вранці 18 серпня, збільшилася з 19 до 21 людини.
- Увечері 17 серпня російські війська завдали удару із системи «Іскандер» по житловому будинку в Салтівському районі, унаслідок чого він обвалився. Також почалася пожежа на площі 600 квадратних метрів. Її ліквідували лише о 10:55 18 серпня.
- Зранку окупанти випустили ракети по гуртожитку у Слобідському районі, по Палацу культури «Залізничник» і по місту Красноград.
- Міноборони росії підтвердило ракетний обстріл Харкова. Там заявили про знищення «понад 90 бойовиків».