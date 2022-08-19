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«Батальйон Монако»: ДБР розслідує виїзд понад 80 заможних українців

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Державне бюро розслідувань зʼясовує обставини незаконного перетину кордону України (під час воєнного стану) заможними українцями, які стали фігурантами журналістського розслідування під назвою «Батальйон Монако».

Список фігурантів розслідування ДБР отримала «Українська правда», журналісти якої є авторами відповідного матеріалу. У списку 84 прізвища.

Правоохоронці 17 серпня відкрили провадження за ч. 3 ст. 332 КК — незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Фігурантів, серед яких народні депутати, забудовники, бізнесмени та їхні родичі, перевіряють на предмет організації незаконного переправлення через кордон та використання службового становища для незаконного переправлення через кордон.

Ось список фігурантів, переданий УП (отриманий від правоохоронців):

17 серпня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що в Монако та Ніцці перебувають нардеп від забороненої партії ОПзЖ Григорій Суркіс, його брат Ігор, нардеп і столичний забудовник Вадим Столар, забудовник із Дніпра Вадим Єрмолаєв, а також олігарх Костянтин Жеваго, який в Україні перебуває у розшуку.

Також на Лазурному березі помітили нардепа від ОПзЖ Ігоря Абрамовича — за місцем його проживання у французькому реєстрі зареєстрована фірма російського банкіра Бориса Давлетьярова. Журналісти припускають, що український депутат може орендувати віллу у російського фінансиста.

17 серпня ДБР порушило справу за матеріалами журналістів.