Події 18 серпня в огляді «Бабеля»: до Львова приїхали Ердоган та генсек ООН, фонд Притули «придбав» супутник для ЗСУ

Новини

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за весь час війни. Близько 21:30 російська ракета, імовірно «Іскандер», влучила у триповерховий житловий будинок у Салтівському районі, під завалами загинули 12 людей, 17 поранені, серед них 11-річна дитина. Близько 04:30 ворог запустив ще вісім ракет з міста Бєлгород. Пошкоджені будівлі, обʼєкти інфраструктури, зайнялися пожежі. У Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку, дві людини загинули, 18 людей, зокрема дві дитини, отримали поранення. Близько 04:00 ворог завдав ракетного удару по місту Красноград. Понад 10 будинків пошкоджено. Дві мирні людини загинули, ще дві — отримали поранення, серед них дитина 12 років. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив, що росіяни знищили в Харкові Палац культури «Залізничник».

Близько третьої години ночі росія обстріляла Запоріжжя з РСЗВ. Чотири ракети поцілили в один з інфраструктурних обʼєктів Запоріжжя, троє людей постраждали, одна жінка загинула.

У житлові квартали Нікополя прилетіли 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранено 57-річну жінку. У Криворізькому районі ворог скерував «Урагани» на Апостолівську громаду. Без руйнувань і постраждалих.

Волонтер Сергій Притула повідомив, що на гроші, зібрані для Bayraktar TB2, що їх Україна в підсумку отримала безплатно, його фонд «придбав» супутник. За словами Притули, ця угода дасть військовим доступ до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE на понад рік. В угоді ICEYE та Благодійного фонду Сергія Притули вказано, що компанія передасть усі можливості одного зі своїх пошуково-рятувальних супутників, які вже перебувають на орбіті. Крім того, ICEYE надасть доступ до своєї групи супутників SAR, що дозволить ЗСУ отримувати радіолокаційні супутникові зображення критичних місць із високою частотою прольотів.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Львова для переговорів з Володимиром Зеленським. На пресконференції Ердоган заявив, що стурбований ситуацією на Запорізькій АЕС і не хоче повторення Чорнобильської трагедії. Крім того, Зеленський у Львові провів зустріч із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Вони обговорили можливі напрямки розвитку ініціативи щодо вивозу зерна, питання незаконної та примусової депортації українців, звільнення з полону військовослужбовців і медиків.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію, повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба. Тим часом росія погрожує зупинити Запорізьку АЕС. В «Енергоатомі» заявили, що зупинка роботи станції наблизить Європу до катастрофи.

Управління «4 каналом», який належав нардепу-колаборанту олексію ковальову, передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА). У липні суд арештував майно ковальова — частки у статутних капіталах трьох юридичних осіб і банківські рахунки. Загальна вартість власності майна ковальова перевищує 18,5 мільйона гривень, усе заарештоване майно, зокрема й телеканал, передали в управління АРМА.

Канада надасть Україні 450 мільйонів канадських доларів (майже 13 мільярдів гривень) на закупівлю газу до опалювального сезону.

У Бєлгородській області росії в районі села Тимоново вибухає склад боєприпасів. Губернатор вʼячеслав гладков заявив про евакуацію жителів цього села і сусіднього — Солоті. Губернатор стверджує, що жертв «немає».