СБУ викрила групу зловмисників, які два роки масово «мінували» обʼєкти по всій Україні

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Служба безпеки припинила діяльність хакерів, які тероризували Україну масовими повідомленнями про «мінування».

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів «FR Destructor», яка протягом двох останніх років значну кількість разів повідомляла про фейкові мінування у різних регіонах України.

«Зловмисники особливо активізувалися напередодні широкомасштабного вторгнення рф до України і відновили свою деструктивну діяльність протягом останніх місяців», — повідомляє СБУ.

Правоохоронці викрили їх після чергового анонімного повідомлення про мінування інфраструктурних об’єктів на західній Україні.

Зловмисники відправляли анонімні електронні листи з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування свого місцеперебування, підшукували у соцмережах користувачів, яких залучали до поширення неправдивих анонімних повідомлень про замінування.

Також вони організовували зашифровані чати, в яких пропонували гроші за розсилку анонімних повідомлень. Оплату за послуги зловмисники отримували від координатора з рф на картки українських банків за допомогою віртуальних обмінних пунктів.

Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Перевіряється можлива причетність затриманих до співробітництва зі спецслужбами рф.