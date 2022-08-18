Естонія відбила наймасштабнішу кібератаку з 2007 року. Це сталося після демонтажу радянських памʼятників

Новини

Державні установи та інформресурси Естонії 17 серпня зазнали наймасштабнішої з 2007 року кібератаки. Це сталося після демонтажу радянських памʼятників.

Про це у Twitter написав заступник міністра цифрової трансформації Луукас Ільвес.

За його словами, кіберфахівці зіткнулися з навалою DDoS-атак. Установи та громадяни майже не помітили напад, за деякими винятками.

Видання ERR повʼязує нові атаки з рішенням влади 16 серпня демонтувати радянські памʼятники вздовж річки Нарва, зокрема танк Т-34 із самої Нарви. Тоді демонтували шість монументів, а танк відвезли в музей неподалік від столиці. Правоохоронці затримали девʼятьох людей, які закликали до насильницького спротиву демонтажу.

Окрім цього, Естонія з 18 серпня перестала пускати громадян росії, яким раніше видала шенгенські туристичні візи. Також влада країни активно виступає за загальноєвропейську заборону видачі шенгенських віз росіянам.