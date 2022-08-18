«4 канал» передали в управління АРМА. Він належав нардепу-колаборанту олексію ковальову

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Управління «4 каналом», який належав нардепу-колаборанту олексію ковальову, передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це Державне бюро розслідувань повідомило 18 серпня.

У липні суд арештував майно ковальова — частки у статутних капіталах трьох юридичних осіб і банківські рахунки. Також арештовано майно компанії «Інтеррадіо» — український інформаційно-розважальний «4 канал». Загальна вартість власності майна ковальова перевищує 18,5 мільйона гривень, усе заарештоване майно, зокрема й телеканал, передали в управління АРМА.