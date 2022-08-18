«4 канал» передали в управління АРМА. Він належав нардепу-колаборанту олексію ковальову
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Управління «4 каналом», який належав нардепу-колаборанту олексію ковальову, передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Про це Державне бюро розслідувань повідомило 18 серпня.
У липні суд арештував майно ковальова — частки у статутних капіталах трьох юридичних осіб і банківські рахунки. Також арештовано майно компанії «Інтеррадіо» — український інформаційно-розважальний «4 канал». Загальна вартість власності майна ковальова перевищує 18,5 мільйона гривень, усе заарештоване майно, зокрема й телеканал, передали в управління АРМА.
- 22 червня на окупованій частині Херсонщини, у місті Гола Пристань стався замах на ковальова — підірвали його авто. Керівник української військової розвідки Кирило Буданов підтвердив, що стосовно ковальова була здійснена «певна дія». Пізніше той зʼявився на відео і заявив про «диверсію українських спецслужб».
- 4 липня ковальов в окупаційному уряді Херсонської області отримав посаду «заступника голови з питань сільського господарства».
- 6 липня йому повідомили про підозру в державній зраді. Згодом суд обрав йому запобіжний захід. Наразі ковальов у розшуку.