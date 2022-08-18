Данія готова обмежити видачу віз росіянам, незалежно від рішення ЄС
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- Анна Холоднова
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Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод сподівається, що Європейський Союз ухвалить спільне рішення про заборону видачі туристичних віз громадянам росії.
Про це пише данський телеканал TV2.
За словами голови МЗС, якщо ЄС не запровадить спільне рішення, уряд Данії готовий переглянути правила в межах своєї країни.
«Якщо це не вдасться зробити спільним рішенням, з данської сторони ми розглянемо можливість ввести обмеження, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз», — сказав Єппе Кофод в інтервʼю агентству Ritzau.
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