ДБР перевірить законність перетину кордону «батальйоном «Монако» — нардепами і забудовниками

Новини

Державне бюро розслідувань розпочало справу за матеріалами «Української правди» про виїзд до Монако під час війни військовозобовʼязаних громадян України.

Про це ДБР повідомило 17 серпня.

Слідчі вивчать обставини перетину державного кордону України фігурантами розслідування та роль і місце в цьому процесі правоохоронців.

17 серпня видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що у Монако та Ніцці перебувають нардеп від забороненої партії ОПзЖ Григорій Суркіс та його брат Ігор, нардеп і столичний забудовник Вадим Столар і забудовник із Дніпра Вадим Єрмолаєв, а також олігарх Костянтин Жеваго, який в Україні перебуває у розшуку. Також на Лазурному березі помітили нардепа від ОПзЖ Ігоря Абрамовича — за місцем його проживання у французькому реєстрі зареєстрована фірма російського банкіра Бориса Давлетьярова, журналісти припускають, що український депутат може орендувати віллу у російського фінансиста.