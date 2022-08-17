Лікарі зʼясували, що мавпяча віспа може передаватися домашнім собакам
- Автор:
- Анна Холоднова
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Pixabay / Ebowalker
Представники охорони здоровʼя закликають людей, які захворіли на мавпячу віспу, триматися подалі від домашніх тварин, оскільки їм теж загрожує вірус.
Про це пише Associated Press.
Минулого тижня в медичному журналі Lancet опублікували звіт про собаку, який заразився віспою мавп у Франції.
Господарі собаки сказали, що вони сплять поруч із твариною. Двоє чоловіків захворіли мавпячою віспою після сексу з іншими партнерами. Пізніше в їхнього собаки теж зʼявилися симптоми цієї хвороби, і у нього виявили відповідний вірус.
Науковці вже виявили, що мавпячою віспою можуть заразитися гризуни та інші дикі тварини. Вони можуть поширювати вірус на людей. Але автори стверджують, що повідомлення про хворобу у домашніх тварин, таких як собака чи кіт, зʼявилося вперше.
Центр з контролю та профілактики захворювань радить тримати домашніх улюбленців, які тісно контактують із хворими, удома та подалі від людей та інших тварин протягом 21 дня після останнього контакту.
- Мавпяча віспа — рідкісна інфекція, яка здебільшого поширюється дикими тваринами в Західній та Центральній Африці. Заразитися можна при контакті з інфікованою твариною, але вчені не впевнені, що саме з мавпою — на їхню думку, переносять віспу до людей гризуни. Людина може підхопити мавпячу віспу, якщо її вкусить заражена тварина або після контакту з рідиною тварини: кровʼю, фекаліями, слиною тощо. Також можна заразитися, якщо зʼїсти недостатньо прожарене мʼясо. Водночас між людьми хвороба поширюється дуже рідко і переноситься легко. Цей вид віспи характеризується лихоманкою та висипами. Спеціальної вакцини проти мавпячої віспи немає, але вчені впевнені, що вакцина проти звичайної віспи теж ефективна. До того ж її можна вколоти й після контакту з інфікованою людиною — це значно полегшить перебіг хвороби.
- Мавпячу віспу вже виявили в деяких сусідніх з Україною країнах, таких як Польща, Румунія і Молдова. Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що ризики цієї хвороби для України доволі низькі. Водночас голова Всесвітньої організації охорони здоровʼя Тедрос Гебреєсус оголосив спалах мавпячої віспи «надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоровʼя».
- Також голова ВООЗ порадив членам гей-спільноти зменшити кількість сексуальних партнерів, щоб запобігти розповсюдженню мавпячої віспи. Водночас він зробив застереження щодо захисту прав людей.