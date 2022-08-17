Лікарі зʼясували, що мавпяча віспа може передаватися домашнім собакам

Новини

Pixabay / Ebowalker

Представники охорони здоровʼя закликають людей, які захворіли на мавпячу віспу, триматися подалі від домашніх тварин, оскільки їм теж загрожує вірус.

Про це пише Associated Press.

Минулого тижня в медичному журналі Lancet опублікували звіт про собаку, який заразився віспою мавп у Франції.

Господарі собаки сказали, що вони сплять поруч із твариною. Двоє чоловіків захворіли мавпячою віспою після сексу з іншими партнерами. Пізніше в їхнього собаки теж зʼявилися симптоми цієї хвороби, і у нього виявили відповідний вірус.

Науковці вже виявили, що мавпячою віспою можуть заразитися гризуни та інші дикі тварини. Вони можуть поширювати вірус на людей. Але автори стверджують, що повідомлення про хворобу у домашніх тварин, таких як собака чи кіт, зʼявилося вперше.

Центр з контролю та профілактики захворювань радить тримати домашніх улюбленців, які тісно контактують із хворими, удома та подалі від людей та інших тварин протягом 21 дня після останнього контакту.

Читайте також: МОЗ розробило памʼятку із симптомами гепатитів невідомого походження у дітей