Російські літаки вдарили ракетами по військовому аеродрому на Житомирщині
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Сайт Міністерства оборони Російської Федерації
Сьогодні вдень, 16 серпня, російські літаки вдарили ракетами по військовому аеродрому Житомирщини, повідомило Повітряне командування «Центр».
У цей час у області лунала повітряна тривога. Тоді голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомив про ракетний удар по області, який обійшовся без жертв. Він вказав, що росіяни випустили дві ракети з території білорусі.
Командування підтвердило запуск ракет з білорусі. Російські літаки, імовірно винищувачі-бомбардувальники Су-34, випустили дві керовані авіаракети X-59, які влучили у злітно-посадкову смугу та пошкодили кілька одиниць автотехніки. Особовий склад не постраждав, оскільки вчасно сховався в укритті.
- 15 серпня моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомила, що росія нагромаджує в білорусі значні сили для масованого ракетного удару по Україні, який може відбутися у найближчі тижні.
- Крім того, росія нарощує кількість військових гелікоптерів біля України. Довкола базуються 360 гелікоптерів і 430 ворожих літаків.
- 16 серпня Повітряні сили ЗСУ фіксували збільшення вильотів російських штурмовиків Су-25, ударних вертольотів Мі-24, а також вертольотів Ка-52 із прилеглих до України територій білорусі, росії та окупованого Криму. За добу було майже 150 вильотів.