МЗС України назвало нікчемним «суд» росіян над полоненими іноземцям, які воювали за Україну

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У Міністерстві закордонних справ відреагували на так званий суд над полоненими іноземцями, які воювали на боці України.

Спікер МЗС Олег Ніколенко назвав судилще, яке влаштували «днр» нікчемним.

«Фіктивний суд Росії на Донбасі над іноземними громадянами, які служать у ЗСУ, і гуманітарним працівником є нікчемним. Це ще один доказ того, що Москва грубо порушує правила ведення війни. Міжнародне гуманітарне право має застосовуватися до всіх військовополонених та затриманих цивільних осіб», — заявив Ніколенко.