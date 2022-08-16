Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому проти заборони на видачу шенгенських віз росіянам — їм буде важче тікати від диктатури

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що виступає проти ідеї заборонити видачу туристичних шенгенських віз росіянам, бо це ускладнить виїзд із країни для незгодних із путінським режимом.

Про це він заявив в Осло за підсумками зустрічі з лідерами скандинавських країн, пише Der Spiegel.

«Усі рішення, які ми ухвалюємо, не повинні ускладнювати їм пошук свободи і можливість залишати країну, рятуючись від диктатури в росії. Це війна не російського народу, це війна путіна», — заявив Олаф Шольц.

Декілька європейських країн, у тому числі Фінляндія, яка також була присутня на зустрічі, закликали заборонити російським туристам вʼїзд до ЄС, щоб гарантувати, що вони теж будуть покарані за вторгнення росії в Україну.