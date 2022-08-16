Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому проти заборони на видачу шенгенських віз росіянам — їм буде важче тікати від диктатури
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- Ангеліна Шеремет
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PES Communications / Flickr
Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що виступає проти ідеї заборонити видачу туристичних шенгенських віз росіянам, бо це ускладнить виїзд із країни для незгодних із путінським режимом.
Про це він заявив в Осло за підсумками зустрічі з лідерами скандинавських країн, пише Der Spiegel.
«Усі рішення, які ми ухвалюємо, не повинні ускладнювати їм пошук свободи і можливість залишати країну, рятуючись від диктатури в росії. Це війна не російського народу, це війна путіна», — заявив Олаф Шольц.
Декілька європейських країн, у тому числі Фінляндія, яка також була присутня на зустрічі, закликали заборонити російським туристам вʼїзд до ЄС, щоб гарантувати, що вони теж будуть покарані за вторгнення росії в Україну.
- Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи громадянам рф. У серпні видачу віз росіянам припинила Латвія. Чехія не видає росіянам візи та тимчасовий дозвіл на проживання до кінця березня 2023 року. 11 серпня Естонія закрила кордон для росіян.
- У низці країн Євросоюзу триває дискусія щодо можливості заборонити видавати візи громадянам Росії. З такою ініціативою вже виступили Естонія, Латвія, Литва та Фінляндія.