Латвія передала Україні гелікоптери Мі-17 та Мі-2

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Латвія передала Україні чотири гелікоптери.

Про це повідомляє портал Delfi.

«Пів року тому передані Латвією переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger допомогли українській армії стримати російське вторгнення. Зараз, коли українські військові контратакують у багатьох місцях, наші вертольоти допоможуть вести військові дії та рятувати життя. Підтримка України західними країнами не має припинятися, аж доки вона не звільнить всю свою територію від російських окупаційних військ», — заявив міністр оборони Артіс Пабрікс.

Два вертольоти Мі-17 і два вертольоти Мі-2 передали Військово-повітряним силам України в частково розібраному вигляді. Гелікоптери пофарбували, а один Мі-17 капітально відремонтували.