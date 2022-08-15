Велика Британія першою у світі схвалила вакцину одразу проти двох штамів коронавірусу

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Diana Polekhina / Unsplash

Велика Британія стала першою у світі країною, яка сертифікувала вакцину одразу від двох штамів коронавірусу. Препарат ефективний як проти оригінального штаму, так і проти нового штаму «Омікрон».

Про це пише BBC.

Модернізована вакцина буде доступна для британців вже восени для бустеру. У компанії Moderna зазначили, що готові доставити препарат у найближчі тижні. Хто саме матиме право отримати такий бустер — наразі невідомо.

«Те, що дає нам ця бівалентна вакцина, це відточений інструмент у нашому арсеналі, який допомагає захистити нас від цієї хвороби, оскільки вірус продовжує розвиватися», — зазначила очільниця британського регулятора, докторка Джун Рейн.

У Британії восени планують пропонувати бустерну вакцинацію людям від 50 років, медикам, людям, які мають супутні хвороби або слабкий імунітет, а також їхнім співмешканцям.