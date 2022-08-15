Справа Майдану: правоохоронці завершили розслідування щодо організатора розгону студентів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Гонтар Володимир / УНІАН
Правоохоронці завершили спеціальне досудове розслідування щодо колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Володимира Сівковича, якого підозрюють у перешкоджанні акції протесту та перевищенні влади із застосуванням фізичного насильства.
Про це повідомляють Офіс генпрокурора і Держбюро розслідувань.
За даними слідства, Сівкович був натхненником та організатором силового розгону студентів на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада 2013 року. Він вмовив начальника Головного управління МВС дати наказ міліції розігнати людей.
Від дій міліції і внутрішніх військ МВС тоді постраждали 85 людей, які отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Ще 300 людей витіснили з Майдану. Під час придушення мітингу міліціянти і спецпідрозділ «Беркут» активно використовували кийки.
- З 10 червня 2020 року Сівкович у міжнародному розшуку. Наразі він переховується в росії. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно). Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами розслідування обвинувальний акт буде скеровано до суду.
- У липні цього року ДБР оголосило ще одну підозру Сівковичу — цим разом у держзраді. Він координував шпигунство ексголови СБУ в Криму Олега Кулініча.