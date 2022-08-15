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Верховна рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя — Романа Маселка та Миколу Мороза.

Про це повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Адвокат по справах Майдану і член правління фундації DEJURE Роман Маселко на рейтинговому голосуванні набрав 203 голоси. А кандидат юридичних наук університету імені Ярослава Мудрого Микола Мороз на рейтинговому голосуванні здобув 291 голос.

На фінальному голосуванні одразу за двох кандидатів проголосували 258 депутатів.