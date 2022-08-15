Віталій Кличко розповів про погрози після того, як підписав лист щодо повернення громадянства Геннадію Корбану
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Олександр Кузьмін / «Бабель»
Мер Києва Віталій Кличко розповів про погрози у свій бік через те, що він підписався під відкритим листом щодо повернення громадянства бізнесмену Геннадію Корбану. Про це Кличко розповів в інтервʼю «Бабелю».
«Розповім вам таємницю. Після того як я підписав листа, була в мене розмова з натяком: «Ти такий проактивний, ми ще за твоє німецьке громадянство не бралися». Я кажу: «Я буду дуже здивований, якщо мені покажуть та ще й відберуть паспорт Німеччини». [...] Я справді велику частину свого життя провів у Німеччині і в Америці. І можливість отримати громадянство у мене була, були навіть такі пропозиції, але для чого? Я був і залишаюсь громадянином України, інших паспортів у мене немає», — розповів Кличко.
На запитання, чи були це заяви з Офісу президента, Кличко відповів: «Ну а звідки? З ЖЕКу?».
- 22 липня 2022 року очільника Територіальної оборони Дніпропетровської області Геннадія Корбана не впустили до України, прикордонники вилучили в нього український закордонний паспорт і повідомили, що його українське громадянство припинене згідно з указом президента Володимира Зеленського. Згодом за повернення Корбану громадянства висловилися понад сто громадських і політичних діячів, загалом у документі 112 сторінок із підписами.