Супутникові знімки з білоруського аеродрому біля села Зябровка підтвердили, що там сталася пожежа на злітно-посадковій смузі

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Maxar Technologies

Компанія Maxar оприлюднила супутникові знімки білоруського аеродрому біля села Зябровка, де місцеві 10 серпня бачили спалахи та чули звуки вибухів. На них видно сліди пожежі на злітно-посадковій смузі.

Відповідні фотографії компанія опублікувала у своєму Twitter.

Наслідки пожежі видно як на смузі, так і на землі поруч. Вони нагадають контури літака, але що саме згоріло — незрозуміло.

Навколо також видно декілька військових вантажівок та згорілі рештки якоїсь техніки.

Maxar Technologies

Maxar Technologies