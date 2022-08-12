Сили оборони закликали світ не допустити «суду» над захисниками Маріуполя, а ООН та МКЧХ — відвідати полонених

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Боєць полку «Азов» Дмитро Козацький (позивний «Орест»)

Сили оборони та безпеки закликають світ не допустити російського «суду» над полоненими захисниками Маріуполя, а ООН та Червоний Хрест — відвідати бранців в окупованій Оленівці.

Про це йдеться в спільній заяві.

Сили нагадали, що операція з порятунку 2,5 тисячі захисників Маріуполя була безальтернативною, 95 з них вдалося звільнити під час обміну в липні. «Більшість із них мали тяжкі поранення. Станом на зараз вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію», — йдеться в заяві.

Сили оборони також підкреслюють, що всі державні інституції працюють над тим, щоб повернути всіх українців, які перебувають у полоні ворога, підтримують звʼязок із їхніми родинами, а Україна постійно посилює комунікацію з партнерами, звертається до міжнародних організацій та світових лідерів, привертає увагу світу до дій, які чинить ворог із українськими військовими, які перебувають у полоні.