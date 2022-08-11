Норвегія допоможе тренувати українських військових у Великій Британії

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Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам заявив, що його країна допомагатиме навчати українських військових у Великій Британії.

Про це пише NRK.

«Українські сили гостро потребують подальшої підготовки та освіти. У Норвегії позитивно оцінюють британську ініціативу навчати українських військових у Великій Британії. Ми будемо брати участь з інструкторами в цій базовій підготовці солдатів, як і деякі інші країни», — сказав норвезький міністр оборони.

Цього тижня в Копенгагені відбулася донорська конференція за участі кількох країн. Її мета — допомогти в роботі Контактної групи з питань оборони України.