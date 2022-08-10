Події 10 серпня в огляді «Бабеля»: окупанти обстріляли Миколаїв, Запоріжжя та Дніпропетровщину, ЗСУ вдарили по мосту біля Каховської ГЕС

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Павло Кириленко / Facebook

Від самого початку повномасштабної війни росії проти України «Бабель» щодня веде текстовий онлайн подій та оперативно інформує про головні новини в Telegram-каналі. Ми також робимо щоденний дайджест найголовніших подій дня на випадок, якщо ви не мали змоги стежити за онлайном.

ЗСУ на півдні завдали по російських окупантах сім авіаударів: пʼять влучань по осередках живої сили, озброєння та техніки в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах і два по опорних пунктах за понад 40 кілометрів від Херсону. Загалом на півдні протягом минулої доби знищили 35 окупантів, шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, зокрема один танк Т-72 й одну командно-штабну машину. Крім того, українські військові завдали удару по мосту в районі Каховської ГЕС і вивели його з ладу.

Уночі поблизу Запоріжжя було чутно гучний звук вибуху — це ППО збила російську ракету. За годину після цього збили ще одну. Армія рф обстріляла з «Градів» Нікопольський район Дніпропетровської області — по житлових кварталах випустили 80 реактивних снарядів. Загинули 13 людей, поранені ще 13. Близько другої години ночі росіяни обстріляли Миколаїв реактивними снарядами «Смерч». За попередньою інформацією, поранені троє людей, зокрема 13-річна дівчинка. Обстріли пошкодили житлові будинки, також влучання були по території підприємства, складських приміщеннях та автобазі. Зранку окупанти обстріляли селище Кушугум на південь від Запоріжжя, зруйновані пʼять будинків, ще приблизно 50 будинків пошкоджені, загинула одна людина.

Міськрада Маріуполя повідомила про приховану мобілізацію. Жителі міста почали отримувати смс із пропозиціями роботи в «новому підрозділі». Окупанти збирають маріупольців, щоб відправити їх на фронт як гарматне мʼясо, як це робили в Донецьку і Луганську. Такі дії можуть свідчити про те, що росіянам бракує живої сили, аби прикрити всі свої позиції.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що на блокпості у Василівці в черзі на евакуацію померли десять людей. В ефірі телемарафону він заявив, що вчора до лікарні з тепловим ударом доставили немовля: два дні окупанти тримали сімʼю на блокпості у Василівці.

Країни «Великої сімки» вимагають від росії негайно повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС та іншими ядерними обʼєктами на українській території. Там наголошують, що український персонал станції повинен працювати без тиску та погроз.

Данія приєднається до навчання українських військових у Британії — вона направить туди 130 спеціалістів. На це уряд країни виділив 100 мільйонів крон ($13,7 мільйона). Військові Данії навчатимуть тактиці та санітарній підготовці командний склад і Сили тероборони України. Раніше про участь у підготовці українських військових у Великій Британії оголосили Фінляндія, Швеція і Канада.

Німеччина за останній тиждень передала Україні ще чотири зенітні самохідні установки Gepard. Також німці віддали 13 броньованих автомобілів — три евакуаційні машини та 10 HMMWV.