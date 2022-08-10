Російський обстріл Бахмуту вбив щонайменше шістьох людей. Троє отримали поранення

Новини

Павло Кириленко / Facebook

Близько 11:40 10 серпня росіяни відкрили вогонь по місту Бахмут Донецької області. Загинули щонайменше шестеро людей, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Російські війська стріляли з реактивних систем залпового вогню по житловому кварталу міста. Павло Кириленко вкотре закликав мирних мешканців евакуюватися.

Він показав наслідки ворожого обстрілу.