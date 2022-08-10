Викрадене українське зерно окупанти перевозять на 87 суднах — посол України в Лівані
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Українське зерно, яке росіяни викрали з окупованих територій, перевозять на Близький Схід за допомогою 87 суден-зерновозів. Цей процес контролюють російські військові.
Про це на брифінгу заявив посол України в Лівані Ігор Осташ.
«Працює злочинна система, яка постійно перевозить крадене зерно з України. Це може бути через Туреччину, це може бути напряму до Сирії, це може бути до інших країн Близького Сходу. Але це така злочинна оборудка, в якій беруть участь, звичайно, росіяни, окупаційні війська рф в Україні. Звичайно, сирійські, російські переважно судна і не тільки», — заявив він.
Посол також зазначив, що заборона на розвантаження в Лівані сирійського судна Laodecia, яке везло вкрадені українські борошно та ячмінь, є великою перемогою для України.
«Я хотів би особливо підкреслити, що це не Ліван, не держава, замовляла ці борошно і ячмінь, це було замовлення бізнесових структур», — додав Осташ.
- У кінці липня в ліванському порту у Триполі затримали судно Laodecia, яке під сирійським прапором вивозило з Криму український ячмінь, викрадений в Запорізькій та Херсонській областях. 31 липня суд заарештував судно, але вже 4 серпня арешт із судна зняли.