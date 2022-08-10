Ілон Маск продав ще частину своїх акцій Tesla на суму в майже $7 мільярдів. Ці гроші йому можуть знадобитися для придбання Twitter

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Американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск продав ще майже 8 мільйонів акцій своєї компанії Tesla на загальну суму в $6,88 мільярда. Він каже, що ці гроші йому можуть знадобитися для придбання соцмережі Twitter.

Про це пише BBC.

Продаж акцій відбувся після щорічних зборів акціонерів компанії минулого тижня. Останні угоди датовані 5, 8 та 9 серпня.

Сам Маск підтвердив цю інформацію у Twitter і наголосив, що йому потрібні гроші для придбання цієї соцмережі. Однак поки що він не знає, чи дійде справа до придбання, але хоче уникнути одночасного масового продажу акцій, тому робить це заздалегідь.

Водночас бізнесмен підкреслив, що якщо угода про придбання Twitter зірветься, то він планує викупити акції Tesla назад.